مباشر | صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

الرئاسة: نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء بالأماكن المقدسة والتي ستؤدي للانفجار الكبير

الرئاسة: نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء بالأماكن المقدسة والتي ستؤدي للانفجار الكبير
المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير.

وشدد في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن "ما يقوم به الاحتلال من المساس بالمقدسات كما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والتي ستشعل الحرائق في المنطقة".

وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن مقدساته وأرضه، وإسرائيل مخطئة باستهتارها بقدرة وعزيمة شعبنا في الصمود.

وأكد أنه يجب على الإدارة الأميركية عدم الوقوف متفرجة على هذه الحرائق التي يشعلها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن لا يخطأ أحد في تقدير حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

أخبار ذات صلة

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

الرئاسة: نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء بالأماكن المقدسة والتي ستؤدي للانفجار الكبير

الرئاسة: نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء بالأماكن المقدسة والتي ستؤدي للانفجار الكبير

هنية: ما يجري بالأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها وعلى الجميع تحمل المسؤولية

هنية: ما يجري بالأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها وعلى الجميع تحمل المسؤولية

النخالة: على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية بالأيام القادمة

النخالة: على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية بالأيام القادمة

الجبهة الشعبية: اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين لن يمر دون رد

الجبهة الشعبية: اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين لن يمر دون رد

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على المعتكفين بالأقصى وتعتقل عدداً منهم

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على المعتكفين بالأقصى وتعتقل عدداً منهم

حمادة: شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يسمحوا بأن يستمر الاحتلال في اعتداءاته على الأقصى

حمادة: شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يسمحوا بأن يستمر الاحتلال في اعتداءاته على الأقصى

الاحتلال يرفع درجة التأهب خشية عمليات جديدة خلال عيد الفصح

الاحتلال يرفع درجة التأهب خشية عمليات جديدة خلال عيد الفصح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة أطفال برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابة ثلاثة أطفال برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

وفاة طفلة في حادث دهس شمال قطاع غزة

وفاة طفلة في حادث دهس شمال قطاع غزة

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

قيادي فلسطيني يوجه دعوة للأردن بشأن اعتداءات بن غفير وأتباعه من المستوطنين

قيادي فلسطيني يوجه دعوة للأردن بشأن اعتداءات بن غفير وأتباعه من المستوطنين

الخليل: إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام

الخليل: إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام

قيادي بحماس: على الاحتلال ألا يتوقع صمت شعبنا على جريمة ذبح القرابين بالأقصى

قيادي بحماس: على الاحتلال ألا يتوقع صمت شعبنا على جريمة ذبح القرابين بالأقصى

نواب التشريعي بغزة: الاحتلال ومستوطنوه يتعمدون استهداف المقدسات وعلى الأمة واجب الدفاع عن الأقصى

نواب التشريعي بغزة: الاحتلال ومستوطنوه يتعمدون استهداف المقدسات وعلى الأمة واجب الدفاع عن الأقصى

للتصدي لذبح القرابين.. دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى حتى ظهر الأربعاء

للتصدي لذبح القرابين.. دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى حتى ظهر الأربعاء

منوعات

&quot;متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك&quot;.. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

"متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك".. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

مشهد نزع الحجاب في مسلسل &quot;النار بالنار&quot; يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

مشهد نزع الحجاب في مسلسل "النار بالنار" يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

عربي

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية