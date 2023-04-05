أول تعليق من دولة عربية على أحداث المسجد الأقصى

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إصابات جراء اعتداء الاحتلال في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، فجر اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

وحذرت الوزارة في بيان لها، إسرائيل من مغبة التصعيد الخطير محملة إياها مسؤولية ما يحصل في الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالضرب المبرح على المعتكفين في المسجد الأقصى واعتقلت عدداً منهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الليلة، باحات المسجد الأقصى ، واعتدت على المصلين، وأخلت المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.

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