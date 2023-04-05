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شؤون فلسطينية

هنية: ما يجري بالأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها وعلى الجميع تحمل المسؤولية

هنية: ما يجري بالأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها وعلى الجميع تحمل المسؤولية
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.

وأضاف هنية، في تصريح صحفي، إنه "على الجميع أن يتحمل المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا"، داعيًا "جماهير شعبنا في الضفة و48 للتوجه إلى المسجد الأقصى وحمايته".

بدوره، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة (حماس)، إن "ما قامت به سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى من عدوان على المعتكفين في المسجد الاقصى جريمة نكراء، وجزء من حربها الدينية على المسجد الاقصى".

وأضاف قاسم: "شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى ، وندعو أبناء شعبنا لتكبيد الاحتلال ثمن هذه الجريمة".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالضرب المبرح على المعتكفين في المسجد الأقصى واعتقلت عدداً منهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الليلة، باحات المسجد الأقصى ، واعتدت على المصلين، وأخلت المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، واعتدت على مجموعة من المرابطين داخل باحاته، وأخرجتهم بالقوة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه، وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة.

يشار إلى أن عيد الفصح اليهودي اعتباراً من غروب شمس، الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.

كما حذرت فصائل فلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المستوطنين للأقصى وذبح القرابين في خطوة من شأنها تفجير الأوضاع، كما حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.

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