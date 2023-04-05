النخالة: على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية بالأيام القادمة

رام الله - دنيا الوطنأصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، تصريحاً صحفياً عقّب من خلاله على أحداث المسجد الأقصى، الليلة.وقال النخالة: " إن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا، وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وأخلت المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، واعتدت على مجموعة من المرابطين داخل باحاته، وأخرجتهم بالقوة.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه، وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة.يشار إلى أن عيد الفصح اليهودي اعتباراً من غروب شمس، الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.كما حذرت فصائل فلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المستوطنين للأقصى وذبح القرابين في خطوة من شأنها تفجير الأوضاع، كما حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.