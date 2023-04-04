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شؤون فلسطينية

حمادة: شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يسمحوا بأن يستمر الاحتلال في اعتداءاته على الأقصى

حمادة: شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يسمحوا بأن يستمر الاحتلال في اعتداءاته على الأقصى
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس، محمد حمادة إن "شعبنا الفلسطيني ومقاومته اللذان لم يخذلوا المسجد الأقصى ولم يتركوه وحيدا، لن يسمحوا بأن يستمر الاحتلال في اعتداءاته على المسجد".

وأضاف حمادة: "أثبتت المقاومة بأنها أمينة على ذلك وشعبنا الفلسطيني واجه المحتل وأوصل له رسالة عالية مدوية بأن المسجد الأقصى ليس وحيدا عبر المواجهة المفتوحة أو العمليات البطولية أو في نقاط التماس والرباط والاعتكاف في ساحات الأقصى".

وأكد أن اقتحام المسجد الأقصى وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين تعيث فسادا فيه، يأتي استمرارا لهذا العدوان المتجدد بشكل يومي على القدس والأقصى ومخططات التهويد التي تستهدفه.

وحمل الاحتلال مسؤولية الاستمرار في هذا العدوان وإطلاق العنان لقطعان مستوطنيه وتنفيذ مآربهم فيما يسمى بتقديم القرابين.

وحثّ حمادة أهلنا في القدس والضفة وأراضي 48 على النفير للأقصى والدفاع عنه وعن المرابطين فيه

وتابع: "على أبناء شعبنا كافة إسناد الأقصى بكل الوسائل وتكثيف هذه النصرة خلال الأيام القادمة وخاصة يوم غد في ظل ما يهدد به المستوطنون".

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