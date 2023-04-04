الاحتلال يرفع درجة التأهب خشية عمليات جديدة خلال عيد الفصح

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رفعت درجة التأهب، خشية وقوع عمليات فلسطينية جديدة، خلال "عيد الفصح اليهودي".وبحسب (القناة 12)، فإن هناك "حالة تأهب قصوى في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وتعزيز للقوات في مناطق الضفة والشمال، بسبب موجة العمليات وبعد إنذارات باحتمال وقوع عمليات جديدة خلال عيد الفصح الذي يبدأ غداً الأربعاء".فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.كما حذرت فصائل فلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المستوطنين للأقصى وذبح القرابين في خطوة من شأنها تفجير الأوضاع، كما حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.يشار إلى أن هناك دعوات من قبل جماعات الهيكل المزعوم، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".