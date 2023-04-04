إصابة ثلاثة أطفال برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة



وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت في منطقة "التل" في البلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.



وفي القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب الطفل عمر إبراهيم أبو ميالة (13 عاما)، وأصابته بجروح متوسطة، قبل أن تعتقله وهو مصاب، بذريعة رشق الحجارة على مركبة للمستوطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان.



وأشارت مصادر محلية إلى أن شبان البلدة حاولوا إسعاف الطفل أبو ميالة ونقله إلى المستشفى، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلته وهو مصاب.



وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، اعتلى خلالها جنود الاحتلال أسطح عدد من منازل المواطنين، ونشروا قناصة عليها، وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.



وأدى ذلك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى إصابة طفلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء لهوها في فناء منزلها، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.





رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة أطفال، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأفادت مصاد محلية أن طفلاً (16 عاماً) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المنطقة السفلى من البطن، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانياً.