شؤون فلسطينية

دعت إلى النفير العام.. فتح: نُحذر من مغبّة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

دعت إلى النفير العام.. فتح: نُحذر من مغبّة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
فتح تحذر من مغبّة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى النفير العام، والتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع.

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "شعبنا المتجذّر في أرضه سيجهض كافة محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وسيواصل نضاله الوطني المشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

وحذّرت (فتح)، من مغبّة اقتحام المستوطنين بتواطؤ مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، وممارسة الطقوس التوراتيّة، المتمثّلة بذبح القرابين، مؤكّدةً أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تصعيد الأوضاع وتأزيمها؛ من خلال خرقها المستمرّ لـ(الستاتيكو) الراهن.

وحمّلت "منظومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأوضاع جرّاء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، والممارسات الاستفزازية للعصابات الاستيطانية التي توفّر الأموال لتدعيم هذه الممارسات التي تسعى من خلالها إلى تديين الصراع".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.

يشار إلى أن هناك دعوات من قبل جماعات الهيكل المزعوم،  لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".

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