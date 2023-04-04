إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن، إثر اعتداء مستوطنين، اليوم الثلاثاء، على رعاة أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني (تسخار مان) المقامة حديثاً ما بين مستوطنتي (ماعون) و(كرميئل) اعتدوا على رعاة أغنام في تجمع سادة الثعلة، ما أدى لإصابة المواطن يوسف حماد عليان عوض بكسر في قدمه، نقل إثرها إلى مستشفى الاعتماد ببلدة يطا.وفي السياق، منع مستوطنون الرعاة في منطقة عين البيضا من رعي مواشيهم، وأجبروهم على مغادرة الأراضي الرعوية.