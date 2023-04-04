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شؤون فلسطينية

عرين الأسود تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتوجه تحذيراً للاحتلال

عرين الأسود تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتوجه تحذيراً للاحتلال
عرين الأسود
رام الله - دنيا الوطن
وجهت مجموعات (عرين الأسود)، مساء الثلاثاء، تحذيراً للاحتلال الإسرائيلي في ظل دعوات جماعات الهيكل المزعوم،  لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".

وقالت (عرين الأسود) في تحذيرها للاحتلال، إن: " أي حماقة سترتكبها في المسجد الأقصى أنت أو أصغر مستوطن في دولتك سيكلفك مالم تحسبه يوماً من الأيام ولن يكون لدى مقاتلين العرين أي خطوط حمراء".

ودعت (عرين الأسود) في بيان صحفي، أبناء شعبنا في كل مكان للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. 

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ
صدق الله العظيم
بيانٌ مُقتَضَب
أيها المواطنون الكرام يا تاج رؤوسنا ونبض قلوبنا إن العرين يجدد لكم البيعة والعهد لا يجدده بالكلام يجدده كل يوم بدماء أبناءه وقادته وآخر عهدنا كان مع القائد الفذ رجل الظل رجل الوحدة الوطنية الوريث الشرعي لفتح وشهداءها الشهيد البطل محمد الجنيدي وشهيد العرين المقاتل الفذ الشهيد محمد سعيد ونقول لكم منا الدماء ومنكم الوفاء والدعم والإسناد ونقول لأبناء شعبنا أن مقاتلين مجموعة عرين الأسود سيقفون الليلة في تمام الساعه ٢١٠٠ بتوقيت العرين وقفة عسكرية يؤدون فيها التحية العسكرية بإطلاق صافرات الإنذار والطلقات العسكرية تحية لشهداء نيسان التي تأتي ذكراهم في هذا اليوم المبارك وتحية لشهداء المقاومة على إمتداد الوطن 
 
كما وتدعو مجموعات عرين الأسود أبناء شعبنا في كل مكان للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدي لدعوات المستوطنين لإقتحام مسجدنا وقبلتنا الأولى ونقول للمحتل إن أي حماقة سترتكبها في المسجد الأقصى أنت أو أصغر مستوطن في دولتك سيكلفك مالم تحسبه يوما من الأيام ولن يكون لدى مقاتلين العرين أي خطوط حمراء أبناء شعبنا البطل انفروا خفافا وثقالا سنتصدى جميعا لدعواتهم بالدم والرصاص ونقسم بالله لن نترك مسجدنا ولن نترك أبناء شعبنا

وسنرى من سيحاصر من
أخوتكم مجموعات عرين الأسود


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