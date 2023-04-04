راصد جوي يوضح طبيعة الحالة الجوية في فلسطين خلال اليومين المقبلين

رام الله - دنيا الوطنأوضح الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، طبيعة الحالة الجوية في فلسطين خلال اليومين المقبلين.وقال العلامي في منشور عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، إن "الأجواء الحارة سريعاً تنكسر بوصول هواء أقل حرارة خلال اليومين المُقبلين ليكون الطقس ربيعياً مُنعشاً نهاراً، ويميل للبرودة ليلاً".وكان العلامي، أكد، أمس الإثنين، أن أجواء خماسينية حارة ستضرب طقس فلسطين مُجدداً مطلع الأسبوع المُقبل، منوهاً إلى أن هناك توقعات بانخفاض ملموس وعودة لفرص الأمطار مُنتصف الأسبوع.