مباشر | الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال قبل محاكمته

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أول تصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل اعتقاله

أول تصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل اعتقاله
دونالد ترامب لحظة وصوله المحكمة في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
قامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.

ووصل دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.

وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة، وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعاً وروتينياً، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي أول تصريح له قبل دخوله المحكمة، قال ترامب: "سيعتقلونني ولا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا ومثولي أمام المحكمة سريالي".


 













يتبع..











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