أول تصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل اعتقاله



ووصل دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.



وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة، وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعاً وروتينياً، بحسب وسائل إعلام أمريكية.



وفي أول تصريح له قبل دخوله المحكمة، قال ترامب: "سيعتقلونني ولا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا ومثولي أمام المحكمة سريالي".

































يتبع..























يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.