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دولي

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات
نتنياهو وبن زايد
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

ووصف بن زايد العلاقة مع إسرائيل "بالخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها"، مؤكداً "تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة"، وفق (وام)

وأشار إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية، والإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة".

كما أثنى رئيس دولة الإمارات على "دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر نيسان/ أبريل 2023 وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " في الإمارات هذا العام"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية".

وأكد بن زايد على أن "الإمارات ستعمل مع إسرائيل وأشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الامارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه"، بحسب ما ذكرت (وام).

يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا قبل نحو عامين على اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية أميركية.

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