قيادي بحماس: على الاحتلال ألا يتوقع صمت شعبنا على جريمة ذبح القرابين بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، هارون ناصر الدين على ضرورة الحشد وتكثيف التواجد والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى الليلة القادمة وصباح يوم غدٍ الأربعاء، لصدّ أي محاولات يسعى من خلالها المستوطنون لـ "ذبح قرابين" عيد "الفصح" العبري.وأكد ناصر الدين في تصريح صحفي، على أن الحشد والرباط في الأقصى واجب وطني وديني، داعيا إلى الاستجابة الفورية لدعوات الفعاليات المقدسية وحملة الفجر العظيم لشد الرحال إلى الأقصى من كافة أنحاء القدس والداخل المحتل والضفة الغربية هذه الليلة وحتى ظهر الأربعاء لإفشال مخططات المستوطنين.وقال: إن شعبنا سيأخذ هذا النداء على محمل الجد، ولن يفوت فرصة المشاركة في الذود عن حياض الأقصى والدفاع عن حرمته أمام الإجرام الإسرائيلي الذي يخترق كافة الخطوط الحمراء، ويتجه نحو أقصى اليمين في التعامل مع مقدساتنا.وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تنفيذ مخططه لـ "ذبح القرابين" داخل المسجد الأقصى.وأردف: "على الاحتلال ألا يتوقع صمت شعبنا على هذه الجريمة التي تصب الزيت على النار، من جديد وتجعل الاحتمالات كافة مفتوحة في الرد عليه".