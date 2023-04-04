شؤون فلسطينية

نواب التشريعي بغزة: الاحتلال ومستوطنوه يتعمدون استهداف المقدسات وعلى الأمة واجب الدفاع عن الأقصى

نواب التشريعي بغزة: الاحتلال ومستوطنوه يتعمدون استهداف المقدسات وعلى الأمة واجب الدفاع عن الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب في المجلس التشريعي، بغزة، د. عاطف عدوان :"إن المستوطنين والمتطرفين هم أداة من أدوات حكومة الاحتلال الفاشية، لتنفيذ مخططاتها، وإن التهديد باقتحام الأقصى المبارك وذبح القرابين يأتي في هذا السياق".

وأضاف عدوان في تصريح صحفي :"نية حكومة الاحتلال والمتطرفين استفزاز الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وهذا سيكون صاعق تفجير قد يدخل المنطقة كلها في تصعيد غير مسبوق".

وأكد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بهذا الأمر وكذلك العرب والمسلمين، داعيًا الشعب الفلسطيني للرباط للذود عن مقدسات الأمة، ومطالبًا الشعوب العربية والإسلامية بالتحرك حتى يعلم الاحتلال أن فلسطين ليست وحدها.

من جهته؛ قال النائب م. يحيى شامية؛ :"المستوطنون في ادعائهم بأحقيتهم في الأقصى جاء على خلفية دينية كاذبة؛ وبالتالي نيتهم اقتحام الأقصى وتقديم القرابين في ما يسمى عيد الفصح اليهودي باطل".

ووجه النائب شامية التحية للمرابطين في الأقصى، داعيًا لتكثيف الرباط فيه خلال شهر رمضان المبارك، خاصة وأن الاحتلال يريد استفزاز المسلمين وجرهم للمواجهة"، مطالبًا الأمة العربية والإسلامية لدعم المقدسيين في صمودهم.

من ناحيته؛ اعتبر النائب د. يوسف الشرافي نية المتطرفين الصهاينة ذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، تجرأ على المقدسات ومشاعر المسلمين في كل مكان، مؤكدًا أنه لا عذر للمسلمين إن قام المستوطنون بتنفيذ تهديداتهم.

ودعا الشرافي المقاومة الفلسطينية أن تقول كلمتها على تجرؤ الاحتلال على المقدسات الإسلامية، محييًا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن شرف ال

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