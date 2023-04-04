غزة: وزارة التعليم تفتتح مدرسة الشهيد أحمد الجعبري

رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهيد أحمد الجعبري الثانوية للبنين شرق غزة.وشارك في الافتتاح رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، عصام الدعليس، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، وعائلة الجعبري وممثل العائلة أ. حسن الجعبري ، والوكلاء المساعدون في التعليم د. إبراهيم القدرة، ود. محمود مطر، ود.أحمد أبو ندا، ومدير شرق غزة أ. مازن نور الدين، ومدير عام الأبنية م. حاتم غيث ، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ.أحمد عايش النجار، و مدير عام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار م. محمد النجار، وحضور شخصيات تربوية ورسمية وشعبية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.وقال الدعليس:" يُسعدني ويشرفني أن أقف بينكم في إنشاء هذا الصرح التعليمي الكبير الذي حمل اسماً شامخاً اسم قائد أركان المقاومة الفلسطينية الشهيد أبو محمد الجعبري، هذا الرجل الذي عاش لوطنه ولمقاومته، فحق لنا أن نفتخر به وأن نعلي اسمه في فلسطين والعالم وفي هذه المنطقة التي عاش فيها"وبيّن الدعليس أن الشهيد الجعبري نموذج فلسطيني مقاوم وهو مهندس صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى و التي نتج عنها تحرير 1000 أسير من سجون الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.من جهته أوضح ثابت أننا نتشرف بافتتاح هذه المدرسة الجديدة مدرسة الشهيد أحمد الجعبري الثانوية للبنين في منطقة الشجاعية وذلك ضمن جهود الوزارة وهيئة متابعة العمل الحكومي في توفير الأبنية المدرسية لطلبتنا وأبناء شعبنا.وأعلن ثابت أن لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة الأستاذ عصام الدعليس قامت مشكورة بتوفير قطع أراضي لبناء 6 مدارس وتدشين مجمع مدارس جديد لخدمة الطلبة في هذه المنطقة بحي الشجاعية وشرق غزة.وقال ثابت:" آثرنا أن نُطلق اسم الشهيد أحمد الجعبري على المدرسة تقديراً واعترافاً من وزارة التعليم بالدور الكبير الذي قام به الشهيد في خدمة الوطن بمجال الدعوة والجهاد، فنحن نريد تخليد اسم الشهيد ليقتدي به الطلبة بعلمه ومقاومته ودوره الكفاحي ويسطرون اسمه بشكل يومي في دفاترهم وكراساتهم.وقدّم ثابت الشكر لكل من ساهم في إنجاز المدرسة مثل لجنة متابعة العمل الحكومي، صندوق الأقصى إدارة البنك الإسلامي للتنمية ، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار، إدارة الأبنية واللوازم وجميع إدارات الوزارة، والشكر موصول لعائلة الجعبري الكرام.من جهته أوضح مدير عام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار م. محمد النجار أن هذه المدرسة بُنيت وفق تصميم هندسي معماري حديث بحيث تضم مرافق متنوعة ، كما تم تزويدها بجميع الأثاث اللازم من كراسي وطاولات وأجهزة.وفي كلمة عائلة الجعبري قال نجل الشهيد أ. معاذ أحمد الجعبري:" لعل من أجمل اللحظات التي يعيشها الإنسان هي تلك اللحظات التي يستشعر فيها صدق الوفاء، وأي وفاء أعظم من الذي يجسد أمامنا اليوم وهو افتتاح هذا الصرح التعليمي الشامخ. الذي يحمل اسم الشهيد أحمد الجعبري الذي كان محباً للعلم والتعليم كثيراً".وقدّم الجعبري باسم عائلته الشكر والتقدير لوزارة التعليم ولجنة متابعة العمل الحكومي وجميع من ساهم في تدشين هذا الصرح العلمي وإطلاق اسم الشهيد أحمد الجعبري على المدرسة.يشار إلى أن الشهيد أحمد الجعبري أحد أبرز المناضلين والثوار الفلسطينيين، ومن الأسرى المحررين، وله دور بارز وكبير وحياة حافلة من العطاء في مجال الدعوة والجهاد والمقاومة، ويعتبر مهندس صفقة وفاء الأحرار الشهيرة لتبادل الأسرى، واستشهد في عملية اغتيال وقصف جوي إسرائيلي بمدينة غزة في تاريخ 14/11/2012.