إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية الطعن في تل أبيب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن عملية الطعن جنوب تل أبيب.





ووفق الصحفي، دورون كدوش، فإن منفذ العملية البالغ من العمر (21 عاماً)، من الخليل، لم يكن لديه تصريح دخول.





وأضاف أنه كان موجودًا في أراضي عام 48، منذ عدة أيام قبل العملية، ويوم الجمعة الماضي كان في القدس، حيث التقديرات تشير إلى أنه دخل عبر إحدى الثغرات في القدس.





ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن منفذ عملية الطعن اليوم حاول السيطرة على سلاح الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في العملية لكن سرعان ما تم السيطرة عليه من قبل القوات والمستوطنين الذين هرعوا للمكان.





وأصيب جنديان اليوم الثلاثاء، في عملية طعن عند تقاطع تسريفين في "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب.

وبحسب (القناة 14) الإسرائيلية، فإن نجمة داود الحمراء تلقّت بلاغًا عن مصابيْن في عملية طعن عند تقاطع "تسريفين" في ريشون لتسيون وفرار المنفذ من المكان، لافتةً إلى أن المصابيْن جنديين وحالة أحدهم خطيرة وأخرى طفيفة.





وتمكنت شرطة الاحتلال من اعتقال المنفذ فيما بعد.









رام الله - دنيا الوطن