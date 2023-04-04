شؤون فلسطينية

مصرع مسنة بحادث سير دعس في الخليل

مصرع مسنة بحادث سير دعس في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت مواطنة تبلغ من العمر (65 عاماً) مساء اليوم مصرعها جراء حادث سير دعس تعرضت له على مدخل مدينة الخليل الشمالي.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن مركبة شحن قامت بدعس المواطنة على مدخل مدينة الخليل الشمالي الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح خطيرة جرى نقلها إلى مشفى الميزان وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.

وأضاف ارزيقات بأنه تم القبض على سائق الشاحنة وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .

أخبار ذات صلة

للتصدي لذبح القرابين.. دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى حتى ظهر الأربعاء

للتصدي لذبح القرابين.. دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى حتى ظهر الأربعاء

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع نبع العوجا

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع نبع العوجا

غزة: وزارة التعليم تفتتح مدرسة الشهيد أحمد الجعبري

غزة: وزارة التعليم تفتتح مدرسة الشهيد أحمد الجعبري

الخارجية: اعتماد قرارين لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان

الخارجية: اعتماد قرارين لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية الطعن في تل أبيب

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية الطعن في تل أبيب

مصرع مسنة بحادث سير دعس في الخليل

مصرع مسنة بحادث سير دعس في الخليل

التماس عاجل من أجل نقل الأسير خضر عدنان للمستشفى

التماس عاجل من أجل نقل الأسير خضر عدنان للمستشفى

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع نبع العوجا

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع نبع العوجا

غزة: وزارة التعليم تفتتح مدرسة الشهيد أحمد الجعبري

غزة: وزارة التعليم تفتتح مدرسة الشهيد أحمد الجعبري

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي

بحر يحذر من مخطط الاحتلال ذبح قرابين في الأقصى ويحمل الاحتلال تداعياته

بحر يحذر من مخطط الاحتلال ذبح قرابين في الأقصى ويحمل الاحتلال تداعياته

أبو كويك يدعو لأكبر حشد في الأقصى والتصدي لذبح القرابين

أبو كويك يدعو لأكبر حشد في الأقصى والتصدي لذبح القرابين

كمال الخطيب يدعو للاعتكاف في الأقصى وصد قرابين المستوطنين

كمال الخطيب يدعو للاعتكاف في الأقصى وصد قرابين المستوطنين

الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد اجتماعه الأول في قطاع غزة

الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد اجتماعه الأول في قطاع غزة

بلديات الساحل تُواصل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة من القطاع

بلديات الساحل تُواصل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة من القطاع

منوعات

&quot;متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك&quot;.. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

"متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك".. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

مشهد نزع الحجاب في مسلسل &quot;النار بالنار&quot; يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

مشهد نزع الحجاب في مسلسل "النار بالنار" يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

عربي

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية