مصرع مسنة بحادث سير دعس في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقيت مواطنة تبلغ من العمر (65 عاماً) مساء اليوم مصرعها جراء حادث سير دعس تعرضت له على مدخل مدينة الخليل الشمالي.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن مركبة شحن قامت بدعس المواطنة على مدخل مدينة الخليل الشمالي الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح خطيرة جرى نقلها إلى مشفى الميزان وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.وأضاف ارزيقات بأنه تم القبض على سائق الشاحنة وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .