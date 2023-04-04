شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وثّق مركز فلسطين لدراسات الأسرى 225 حالة اعتقال من مدينة القدس خلال شهر آذار الماضي بينهم 32 طفلًا و8 نساء.

وقال المركز إن الاحتلال واصل خلال الشهر الماضي استهداف المقدسيين بالاعتقالات والاستدعاءات وفرض الغرامات المالية والأبعاد والحبس المنزلي بهدف استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، ودفعهم لإفراغ المدينة من أهلها.

وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن من بين حالات الاعتقالات من القدس التي بلغت 225 حالة خلال مارس 32 طفلًا، بينهم 3 أطفال لا تتجاوز أعمارهم (12 عامًا)، منهم الطفل موسى إياد شهاب (12 عامًا) من بلدة الطور أثناء تواجده في المسجد الأقصى.

كذلك اعتقلت 8 نساء مقدسيات غالبيتهن خلال تواجدهم في المسجد الأقصى ومحيطه، منهن الفتاة ياسمين خصيب من بلدة الطور وجرى اعتقالها من باب العامود في القدس، وأفرج عنها بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية، والمقدسية سمر القيسي، كذلك اعتقلت المرابطة رائدة سعيد وأفرجت عنها بعد أسبوع بشرط الحبس المنزلي، ودفع غرامة مالية.

كما اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص قرب باب الأسباط، وسلمتها قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد، وأوقفت المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي عند باب القطانين أحد أبواب الأقصى.

كما أبعدت المرابطة المقدسية فاطمة خضر (66 عامًا)، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لمدة أسبوع، بدعوى التحريض، كما أجلت محاكمة المرابطة المقدسية هنادي الحلواني حتى تاريخ 23 يوليو القادم، كذلك استدعت للتحقيق الصحفيين المقدسيين ليالي عيد وفراس هنداوي و يزن حداد ولانا كاملة ووليد قمر بحجة تغطية جرائم الاحتلال.

وأشار الأشقر الى أن محاكم الاحتلال أصدرت 20 قرار بالاعتقال الإداري لأسرى مقدسيين، بين جديد وتجديد، كما أصدرت 69 أمر إبعاد منها 30 قرار إبعاد عن البلدة القديمة والطرقات المؤدية لها، و26 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، وطالت قرارات الإبعاد 12 قاصرًا، و13 سيدة منهن عدد من المرابطات بينهن سماح محاميد تم إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، كما سلمت المرابطة المقدسية زينة عمرو قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتمديد.

وكشف الأشقر ان الاحتلال أصدر 32 أمرًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين من كل الفئات تراوحت بين عدة أيام وفترة مفتوحة، وخضع لهذه العقوبة 5 أطفال، من ضمنهم الباحث المقدسي رضوان عمرو.

فيما مددت عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، لمدة (6 شهور) جديدة، رغم معاناته النفسية مع العزل الانفرادي منذ عام ونصف، كما أقرت محكمة الاحتلال تمديد الحبس المنزلي بحق الصحفية المقدسية لمى غوشة حتى موعد محاكمتها الجديد في الثامن عشر من نيسان.

كما أصدرت محاكم الاحتلال احكام بالسجن الفعلي إضافة إلى غرامات مالية بحق 25 أسيرًا مقدسيًا خلال مارس، أعلاهم حكمًا، الأسير المقدسي يوسف عصام جابر بالسجن لمدة (9 سنوات) والأسير عمر عصام جابر بالسجن لمدة (6 سنوات) إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل لكل منهم، والأسير حسين عطية بالسجن لمدة (5 سنوات).

فيما اعتقلت مخابرات الاحتلال 3 أسرى مقدسيين فور الإفراج عنهم من السجون بعد انتهاء محكوميتهم وهددتهم بالاعتقال مرة أخرى إذا نظموا احتفالات بالحرية و رفعوا أعلام فلسطين ورايات المقاومة.

وجدد مركز فلسطين مناشدته بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها، وتوفير الدعم القانوني المكثف لأسرى القدس وخاصة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية لتجريم الاحتلال.

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