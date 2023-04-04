شؤون فلسطينية

أبو كويك يدعو لأكبر حشد في الأقصى والتصدي لذبح القرابين

أبو كويك يدعو لأكبر حشد في الأقصى والتصدي لذبح القرابين
أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، إلى شد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في باحات المسجد الأقصى، لإحباط مخططات ذبح المستوطنين للقرابين غداً الأربعاء.

وقال أبو كويك "إننا ندعو جماهير شعبنا إلى شد الرحال والعزم على الرباط في الأقصى، استجابة لله ورسوله، وحماية لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من تدنيس المستوطنين".

وشدد على ضرورة تكثيف المقاومة الشعبية في القدس، وكافة أماكن مناطق الضفة وغزة والداخل الفلسطيني المحتل، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين العنصرية.

وتابع قائلاً: "يجب تكثيف الرباط في الأقصى لإحباط نية حكومة الاحتلال بالسماح بذبح القرابين، وإقامة الخزعبلات التلمودية في باحات المسجد المبارك".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غداً الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين، ونيتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.

ودعت حملة (الفجر العظيم) للحشد والمشاركة وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الليلة وحتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، ردًا على دعوات اقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.

وأكدت الحملة على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحام الأقصى والعدوان المرتقب عليه غدًا الأربعاء ونوايا ذبح القرابين فيه.

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