دولي

التعاون الإسلامي تدين العنف ضد المسلمين في ولايات بالهند

التعاون الإسلامي تدين العنف ضد المسلمين في ولايات بالهند
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إنها تابعت بقلق بالغ أعمال العنف والتخريب التي استهدفت المسلمين في عدة ولايات في الهند خلال طقوس رام نافامي، بما في ذلك حرق مدرسة دينية ومكتبتها على يد أحد الغوغاء من المتطرفين الهندوس في بيهار شريف في 31 آذار/مارس 2023.

ودانت الأمانة العامة للمنظمة أعمال العنف والتخريب الاستفزازية هذه، والتي تعد مظهراً حياً لتصاعد الإسلاموفوبيا والاستهداف الممنهج ضد المسلمين في الهند. 

وتدعو الأمانة العامة السلطات الهندية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المحرضين على مثل هذه الأعمال ومرتكبيها وضمان سلامة وأمن وحقوق وكرامة المسلمين في البلاد.

أخبار ذات صلة

التعاون الإسلامي تدين العنف ضد المسلمين في ولايات بالهند

التعاون الإسلامي تدين العنف ضد المسلمين في ولايات بالهند

قتيل وعشرات الجرحى بحادث قطار مروع في هولندا

قتيل وعشرات الجرحى بحادث قطار مروع في هولندا

جامعات إسرائيلية تتعرض لهجوم هاكرز من السودان

جامعات إسرائيلية تتعرض لهجوم هاكرز من السودان

خطوة خطيرة.. مفتش الشرطة في إسرائيل يُجدد تحذيره من إنشاء الحرس الوطني

خطوة خطيرة.. مفتش الشرطة في إسرائيل يُجدد تحذيره من إنشاء الحرس الوطني

شاهد: مصرع إسرائيلي في تحطم مروحية مدنية بالقرب من نتانيا

شاهد: مصرع إسرائيلي في تحطم مروحية مدنية بالقرب من نتانيا

تفاصيل محاكمة ترامب.. أول رئيس للولايات المتحدة يُواجه اتهاماً جنائياً اليوم

تفاصيل محاكمة ترامب.. أول رئيس للولايات المتحدة يُواجه اتهاماً جنائياً اليوم

الاحتلال يوضح تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

الاحتلال يوضح تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

نتنياهو يُصدر قرارًا جديدًا يتعلق بمصير وزير جيش الاحتلال

نتنياهو يُصدر قرارًا جديدًا يتعلق بمصير وزير جيش الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي

مركز فلسطين: 225 حالة اعتقال من القدس خلال مارس الماضي

بحر يحذر من مخطط الاحتلال ذبح قرابين في الأقصى ويحمل الاحتلال تداعياته

بحر يحذر من مخطط الاحتلال ذبح قرابين في الأقصى ويحمل الاحتلال تداعياته

أبو كويك يدعو لأكبر حشد في الأقصى والتصدي لذبح القرابين

أبو كويك يدعو لأكبر حشد في الأقصى والتصدي لذبح القرابين

كمال الخطيب يدعو للاعتكاف في الأقصى وصد قرابين المستوطنين

كمال الخطيب يدعو للاعتكاف في الأقصى وصد قرابين المستوطنين

الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد اجتماعه الأول في قطاع غزة

الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد اجتماعه الأول في قطاع غزة

بلديات الساحل تُواصل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة من القطاع

بلديات الساحل تُواصل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة من القطاع

أبو زهري يزور المدرسة الوطنية للإدارة ويشيد بتطورها

أبو زهري يزور المدرسة الوطنية للإدارة ويشيد بتطورها

الديمقراطية: نستغرب صمت الغرب على العدوان الإسرائيلي على سوريا

الديمقراطية: نستغرب صمت الغرب على العدوان الإسرائيلي على سوريا

منوعات

&quot;متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك&quot;.. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

"متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك".. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

مشهد نزع الحجاب في مسلسل &quot;النار بالنار&quot; يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

مشهد نزع الحجاب في مسلسل "النار بالنار" يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

عربي

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية