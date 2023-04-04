كمال الخطيب يدعو للاعتكاف في الأقصى وصد قرابين المستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48 الشيخ كمال الخطيب، إلى تكثيف الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، لصد مخططات المستوطنين ونيتهم ذبح القرابين في ساحاته غداً الأربعاء.وشدد الشيخ الخطيب على ضرورة فتح المسجد الأقصى أمام المعتكفين، لإفشال دعوات جماعات الهيكل المزعوم للمستوطنين باقتحام المسجد وذبح القرابين فيه غداً، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".وحث أبناء شعبنا الفلسطيني على اليقظة والانتباه والدفاع عن المسجد الأقصى، مؤكداً أنه "امتحان الصدق والأصالة، وأننا إلى الفرج أقرب فأبشروا".وأشار إلى أن اليهود يدعون لاقتحام الأقصى بعد عصر الأربعاء، في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان، ليس لاقتحامه وتدنيسه فقط، وإنما لذبح قرابين الفصح في ساحاته.وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غداً الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين، ونيتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.