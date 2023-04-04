وفاة مواطن من خانيونس متأثراً بإصابته في حادث سير

توفى مواطن اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابة تعرض لها خلال حادث سير في مدينة خانيونس، جنوب القطاع وقع مساء أمس.

ووفق إدارة شرطة المرور والنجدة، فقد توفي الشاب عصام محمد إبراهيم أبو مصطفى (33 عامًا) سكان خانيونس، متأثرًا بإصابته جراء دهسه بمركبه من نوع فلوكس واجن سوداء اللون، مساء الإثنين، يقودها السائق (م. م) 54 عامًا سكان رفح تل السلطان، حيث تم نقله للمستشفى في حالة خطرة، ثم توفي بعد ذلك".



وأضافت أنه تم توقيف سائق المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



وحول حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع 13 حادث سير نتج عنها 3 إصابات، إصابتين منها متوسطتين، والثالثة طفيفة، بالإضافة إلى أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 23 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

