الأوقاف بغزة تعيد المبلغ المدفوع لدخول قرعة الحج لمن لم يحالفهم الحظ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها أرجعت أمانة المبلغ المدفوع لدخول القرعة وهو (1500) دينار أردني أو ما يعادلها بالشيكل أو الدولار بعد إجراء القرعة المباشرة.ودعت الوزارة المواطنين المسجلين لقرعة الحج ولم يحالفهم الحظ هذا العام أو تم قبوله للحج العام القادم 1445هـ، التوجه لسحب المبلغ المودع من نفس البنك الذي أودع فيه.وكانت الوزارة أجرت قبل أسابيع قرعة الحج العلنية، بحضور وتواجد وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري خلال تواجده في قطاع غزة.