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شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد اجتماعه الأول في قطاع غزة

الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد اجتماعه الأول في قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أمس اجتماعه الأول بمقر الغرفة التجارية بمدينة غزة، بحضور رئيس الاتحاد عبده ادريس ونائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة م. عائد أبو رمضان، وأمين عام الاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية وأعضاء الهيئة العامة للاتحاد في المحافظات الجنوبية، وبمشاركة ممثلي عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وأعرب رئيس الاتحاد، عبده ادريس عن سعادته بعقد الاجتماع الأول للاتحاد بمقر الغرفة التجارية بمدينة غزة، والذي يرسخ مبدأ الوحدة الواحدة للوطن، مؤكداً على دور الاتحاد في خدمة جميع مكونات القطاع الخاص في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشار ادريس إلي أن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية تأسس عام 1989 في مدينة القدس، وهو جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، ويشكل المظلة الرئيسية للغرف الفلسطينية وعددها الحالي 18غرفة (13 في الضفة الغربية، و5 غرف في محافظات غزة) وهو الحاضنة الرسمية لكافة مؤسسات القطاع الخاص.

بدوره رحب نائب رئيس الاتحاد م. عائد أبو رمضان باسم الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، برئيس الاتحاد وممثلي وزارة الاقتصاد الوطني وأعضاء الهيئة العامة، مؤكداً على أهمية عقد الاجتماع في مدينة غزة والذي يأسس لانطلاقة جديدة نحو العمل المشترك وتوحيد الجهود لكافة الغرف التجارية في جميع محافظات الوطن بما يسهم في تنمية وتعزيز القطاع الخاص.

 وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالرؤية المستقبلية للاتحاد والخطة الاستراتيجية، وتفعيل العلاقات المحلية والخارجية بما يخدم جميع مكونات القطاع الخاص ويعزز دور ومكانة الغرف التجارية في كافة محافظات الوطن، إلى جانب العمل على تعزيز وبناء قدرات الغرف التجارية وتفعيل دورها الريادي في دعم وحماية وتمثيل القطاع الخاص، كذلك مناقشة ملف العضويات والخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية والتحول الرقمي.


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