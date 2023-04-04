جامعات إسرائيلية تتعرض لهجوم هاكرز من السودان

رام الله - دنيا الوطنشنت مجموعة من الهاكرز اليوم الثلاثاء، هجوماً الكترونياً على مواقع جامعات إسرائيلية.ومن بين المواقع التي تعرضت للهجوم الالكتروني، مواقع الجامعة العبرية ومواقع جامعة تل ابيب والجامعة المفتوحة ومعهد "وايزمان" للأبحاث العلمية وجامعة حيفا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وتم التعرف على الجهة التي قامت بهذا الهجوم وهي تطلق على نفسها مجموعة "Anonymous" من السودان، وهي جزء من مجموعات هجوم أيديولوجي تركز جهودها في الأيام الأخيرة على تعطيل مواقع الشركات والمنظمات في إسرائيل.ويأتي هذا الهجوم اليوم ضمن حملات "opisrael"، وهي حملة سنوية تشن خلالها هجمات إلكترونية في مواعيد ذات أهمية.وتعتبر هذه المجموعة من الهاكرز جديدة نسبيًا، فهي تعمل منذ بداية العام بشكل أساسي ضد أهداف إسرائيلية.