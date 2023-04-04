بلديات الساحل تُواصل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة من القطاع





ويشمل المشروع إنشاء شبكة صرف صحي ووصلات منزلية في منطقة أبو معلا بالنصيرات وبجوار منطقة المقبرة في البريج وسط قطاع غزة، إضافة الى تأهيل وتطوير شبكة الصرف الصحي بشارع عمان في الرمال الجنوبي ومنطقة الأمن العام في مدينة غزة.





يأتي ذلك بهدف تحسين خدمة الصرف الصحي المقدمة لسكان تلك المناطق، ومن أجل منع حدوث المكاره الصحية التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة وصحة السكان.



والمشروع ممول من مؤسسة (يونيسيف) وبالتعاون مع البلديات التي تقع تلك المناطق في نفوذها.









رام الله - دنيا الوطنتواصل مصلحة مياه بلديات الساحل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتأهيل شبكات صرف صحي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.