تأكيد أوروبي أردني على ضرورة اتخاذ موقف فوري ضد إجراءات الاحتلال الأحادية

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري واضح ومباشر ضد الإجراءات الأحادية وخطاب الكراهية والتحريض الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين المحتلة، ويقوض فرص تحقيق السلام.جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع بوريل، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل يجريها إلى بروكسل يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.وفي اجتماع آخر، التقى الصفدي مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، حيث ركز الاجتماع على سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن، وبحث آخر المستجدات الإقليمية وضرورة وقف التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.وبحث الاجتماع أيضا التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الـ 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.