شؤون فلسطينية

كيف علقت حماس على تجدد العدوان الإسرائيلي في سوريا؟

كيف علقت حماس على تجدد العدوان الإسرائيلي في سوريا؟
قصف على سوريا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على تجدد العدوان الإسرائيلي في سوريا. 

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "مواصلة الكيان الصهيوني استهداف سوريا الشقيقة وارتقاء شهداء في عدوان الليلة، جريمة حرب وإرهاب ممنهج وبلطجة".

وشدد على أن "‏تكرار العدوان على سوريا يعكس عدوانية متصاعدة يمارسها العدو الصهيوني ضد كل الأمة ومقدساتها، وهو ما يجب مواجهته من كل القوى الحية في الأمة".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الاثنين، عن استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية، جراء عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أن المضادات الأرضية للجيش تصدت لعدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

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