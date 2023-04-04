كيف علقت حماس على تجدد العدوان الإسرائيلي في سوريا؟

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على تجدد العدوان الإسرائيلي في سوريا.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الاثنين، عن استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية، جراء عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



