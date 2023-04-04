أبو زهري يزور المدرسة الوطنية للإدارة ويشيد بتطورها

رام الله - دنيا الوطنزار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ.د علي زيدان أبو زهري، مقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وذلك للاطلاع على ما تقدمه من خدمات ريادية ومتميزة في مجالات الإدارة العامة، مشيدا بإسهاماتها وبشكل أساسي بالارتقاء بالعمل الحكومي والأهلي والخاص، بالإضافة لما تقدمه للقطاع العسكري من دورات وتدريبات خاصة.واستقبل رئيس مجلس إدارة المدرسة الوزير موسى أبو زيد الوفد، وذلك بحضور أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" د. دوّاس دوّاس، والمدير التنفيذي للمدرسة الوكيل وجدي زياد عبد الحليم، بالإضافة لطاقم المدرسة الوطنية للإدارة.ورحب أبو زيد بالحضور، مشددا على أهمية إشراك كافة المؤسسات الوطنية في هذه البرامج والمشاريع التدريبية التي تقدمها المدرسة، وخاصة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما تقدمه من أداء محلي وعالمي متقدم يضع فلسطين وقضيتها في مقدمة أولويات الدول.ومن جانبه عبر أبو زهري عن إعجابه وتقديره لهذا الصرح الإداري الكبير في دولة فلسطين، والذي يسير بخطوات واضحة نحو تعزيز الحضور الفلسطيني في مجالات الإدارة العامة محليا ودوليا، واصفا التجربة بأنها مفخرة وطنية وصرح لتطوير أداء الوظيفة العمومية والأهلية والقطاع الخاص والعسكري.فيما قام الوفد بجولة تعريفية للمدرسة بهدف الاطلاع على أهم ما تقدمه من إسهامات، مستمعين لشرح حول البرامج والخطط التي تسعى لتنفيذها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.