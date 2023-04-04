الديمقراطية: نستغرب صمت الغرب على العدوان الإسرائيلي على سوريا





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القصف استهدف مرفقاً مدنياً، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مطار دمشق ومطار حلب، في سياسة إسرائيلية تهدف إلى تدمير البنية التحتية لسوريا الشقيقة.



وأضافت الجبهة الديمقراطية: في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل التأكيد على أنها دولة عدوانية تقودها حكومات فاشية لا تتوقف الولايات المتحدة عن التأكيد على عمق تحالفها مع دولة العدوان والرعاع والغوغاء، ما يشكل دعماً لإسرائيل وتشجيعاً لها على مواصلة عدوانها وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد سوريا، الدولة العربية ذات السيادة، العضو في المنظمات الدولية والإقليمية.



وخلصت الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة العمل بين أطراف النظام العربي وبالتعاون مع الدول الصديقة لعزل دولة إسرائيل المارقة، الأمر الذي يتطلب أولاً إلغاء "تحالفات أبراهام" المشينة معها.



رام الله - دنيا الوطنأعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استغرابها للصمت الأميركي والأوروبي، وكذلك صمت الأمم المتحدة وأمينها العام ومؤسساتها، عن العدوان الإسرائيلي المتصاعدعلى سوريا، في سلسلة غارات جوية استهدفت أماكن متفرقة في البلاد آخرها مطار دمشق الدولي.