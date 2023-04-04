الجبهة الشعبيّة: إلغاءُ مهرجان الجامعات الإسرائيليّة في البرازيل انتصارٌ مهمٌّ لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، أنّ نجاح قوى فلسطينيّة وبرازيليّة في منع وإلغاء ما يُسمى "مهرجان الجامعات الإسرائيليّة" في جامعة "يوني كامب" البرازيليّة هو انتصارٌ مهمٌّ لفلسطين، و"إنجازٌ للقوى البرازيليّة الرافضة والمناهضة للكيان الصهيوني".وشدّدت الجبهةُ في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنّ "هروب الجامعات الصهيونيّة من مكان المهرجان تحت ضغط المحتجين الذين اقتحموا المبنى وحاصروا مداخله الرئيسيّة حتى إلغاء المهرجان، يؤكّد على قوة لجان التضامن مع فلسطين المناهضة وصلابتها، والرافضة لوجود الكيان الصهيونيّ وشخصيّات صهيونيّة في البرازيل".وحيّت الجبهةُ القوى الفلسطينيّة والمجموعات الفلسطينيّة والبرازيليّة التي أسهمت في هذا الإنجاز، وعلى رأسها "مركز الجانية الثقافي في ساوباولو" و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، "وحركة نساء فلسطين "الكرامة" ومجموعات وشبكات نقابيّة طلابيّة وعماليّة ونسويّة برازيليّة.ودعت الجبهةُ الحركات المناهضة للصهيونيّة، ولجان المقاطعة المنتشرة في العالم إلى "الاقتداء بهذا الفعل لمحاصرة الاحتلال في كلّ مكانٍ على طريق انتزاع الشرعية عن الكيان الصهيوني ومؤسّساته المختلفة، ومحاكمة قادته".