عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم 136 مستوطناً، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسا تلمودية، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين.وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى المسجد، واحتجزتها عند الأبواب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واقتحمت قوات الاحتلال، اليومين الماضيين، المصلى القبلي، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته بتهديد السلاح.وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.ودعت جماعات استيطانية متطرفة أنصارها إلى تنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال عن فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة العيد.وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، رصدت مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح العبري.