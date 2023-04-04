شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تدعي اعتقال ناشط يهودي دعا لذبح القرابين في باحات الأقصى

شرطة الاحتلال تدعي اعتقال ناشط يهودي دعا لذبح القرابين في باحات الأقصى
خلال اعتقال الناشط اليهودي الذي دعا لذبح القرابين
رام الله - دنيا الوطن
ادعت شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على ناشط، دعا لذبح القرابين في باحة المسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن شرطة الاحتلال تسعى لاستباق أي محاولة لذبح قرابين تزامناً مع إحياء الفلسطينيين لشهر رمضان.

وتزعم حكومة الاحتلال، بأنها تحافظ على ترتيبات قائمة منذ فترة طويلة، تمنع غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية في باحة الأقصى.

وكانت جماعة يهودية صغيرة، أطلقا على نفسها اسم "إدارة جبل الهيكل"، الناشطين من أعضائها إلى إحضار حملان لذبح القرابين في الأقصى يوم الأربعاء الذي يوافق بداية الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي.

وبثت وسائل إعلام عبرية لقطات فيديو صورها الناشط رفائيل موريس بهاتف محمول أثناء اعتقال الشرطة له وهو في سيارته.

وتصف جماعة "إدارة جبل الهيكل"، موريس بأنه قائد حملات قرابين عيد الفصح، وفق (مكان).

وظهر في اللقطات أحد أفراد الشرطة وهو يقول إن موريس مشتبه به في الإخلال بالنظام العام وإن منزله سيخضع للتفتيش. وقالت الشرطة إن الفيديو حقيقي لكنها لم تعلق على أسباب إلقاء القبض عليه.

وقالت إدارة جبل الهيكل إن الشرطة ألقت القبض على موريس أثناء قيادته لسيارته بالقرب من اللطرون، على بعد نحو 35 كيلومترا من القدس.

أخبار ذات صلة

كيف علقت حماس على تجدد العدوان الإسرائيلي في سوريا؟

كيف علقت حماس على تجدد العدوان الإسرائيلي في سوريا؟

الإسلامية المسيحية تُحذر من مخطط استيطاني جديد في القدس

الإسلامية المسيحية تُحذر من مخطط استيطاني جديد في القدس

أبو زهري يزور المدرسة الوطنية للإدارة ويشيد بتطورها

أبو زهري يزور المدرسة الوطنية للإدارة ويشيد بتطورها

الديمقراطية: نستغرب صمت الغرب على العدوان الإسرائيلي على سوريا

الديمقراطية: نستغرب صمت الغرب على العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الشعبيّة: إلغاءُ مهرجان الجامعات الإسرائيليّة في البرازيل انتصارٌ مهمٌّ لفلسطين

الجبهة الشعبيّة: إلغاءُ مهرجان الجامعات الإسرائيليّة في البرازيل انتصارٌ مهمٌّ لفلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شرطة الاحتلال تدعي اعتقال ناشط يهودي دعا لذبح القرابين في باحات الأقصى

شرطة الاحتلال تدعي اعتقال ناشط يهودي دعا لذبح القرابين في باحات الأقصى

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في القانون العام

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في القانون العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو زهري يزور المدرسة الوطنية للإدارة ويشيد بتطورها

أبو زهري يزور المدرسة الوطنية للإدارة ويشيد بتطورها

الديمقراطية: نستغرب صمت الغرب على العدوان الإسرائيلي على سوريا

الديمقراطية: نستغرب صمت الغرب على العدوان الإسرائيلي على سوريا

الجبهة الشعبيّة: إلغاءُ مهرجان الجامعات الإسرائيليّة في البرازيل انتصارٌ مهمٌّ لفلسطين

الجبهة الشعبيّة: إلغاءُ مهرجان الجامعات الإسرائيليّة في البرازيل انتصارٌ مهمٌّ لفلسطين

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في القانون العام

جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في القانون العام

أول تعقيب من حماس على عملية الطعن في تل آبيب

أول تعقيب من حماس على عملية الطعن في تل آبيب

فيديو.. إصابة ستة مواطنين برصاص الاحتلال أحدهم خطيرة واعتقال عدد آخر بالضفة

فيديو.. إصابة ستة مواطنين برصاص الاحتلال أحدهم خطيرة واعتقال عدد آخر بالضفة

ارتفاع درجات الحرارة.. تطورات طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

ارتفاع درجات الحرارة.. تطورات طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

حماس: عدوان الاحتلال على الأقصى ممنهج وسيؤدي إلى انفجار الأوضاع

حماس: عدوان الاحتلال على الأقصى ممنهج وسيؤدي إلى انفجار الأوضاع

منوعات

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

بالصور: شاكيرا تغادر برشلونة وتوجه رسالة قاسية إلى بيكيه

بالصور: شاكيرا تغادر برشلونة وتوجه رسالة قاسية إلى بيكيه

من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل بظهور جديد مختلف

من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل بظهور جديد مختلف

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير &quot;ضرب نار&quot;

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير "ضرب نار"

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

عربي

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

المعارضة في تونس تطالب بالكشف عن أسباب غياب الرئيس سعيد

المعارضة في تونس تطالب بالكشف عن أسباب غياب الرئيس سعيد