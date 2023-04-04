شرطة الاحتلال تدعي اعتقال ناشط يهودي دعا لذبح القرابين في باحات الأقصى



وبثت وسائل إعلام عبرية لقطات فيديو صورها الناشط رفائيل موريس بهاتف محمول أثناء اعتقال الشرطة له وهو في سيارته.





وتصف جماعة "إدارة جبل الهيكل"، موريس بأنه قائد حملات قرابين عيد الفصح، وفق (مكان).



وظهر في اللقطات أحد أفراد الشرطة وهو يقول إن موريس مشتبه به في الإخلال بالنظام العام وإن منزله سيخضع للتفتيش. وقالت الشرطة إن الفيديو حقيقي لكنها لم تعلق على أسباب إلقاء القبض عليه.



وقالت إدارة جبل الهيكل إن الشرطة ألقت القبض على موريس أثناء قيادته لسيارته بالقرب من اللطرون، على بعد نحو 35 كيلومترا من القدس.

رام الله - دنيا الوطنادعت شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على ناشط، دعا لذبح القرابين في باحة المسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن شرطة الاحتلال تسعى لاستباق أي محاولة لذبح قرابين تزامناً مع إحياء الفلسطينيين لشهر رمضان.وتزعم حكومة الاحتلال، بأنها تحافظ على ترتيبات قائمة منذ فترة طويلة، تمنع غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية في باحة الأقصى.وكانت جماعة يهودية صغيرة، أطلقا على نفسها اسم "إدارة جبل الهيكل"، الناشطين من أعضائها إلى إحضار حملان لذبح القرابين في الأقصى يوم الأربعاء الذي يوافق بداية الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي.