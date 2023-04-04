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دولي

شاهد: مصرع إسرائيلي في تحطم مروحية مدنية بالقرب من نتانيا

شاهد: مصرع إسرائيلي في تحطم مروحية مدنية بالقرب من نتانيا
مكان سقوط المروحية في نتانيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعه، في تحطم مروحية مدنية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة مفتوحة خالية من العمران، بالقرب من مدينة نتانيا.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد تم العثور بجوار حطامها على شخص في الخمسينيات من العمر، ملقى على الأرض وهو فاقد للوعي.

وكان الرجل يقود المروحية بمفرده، حيث انتشله طاقم الإسعاف الأولي من حطام المروحية، لكن بعد الفحوصات الطبية اضطر طاقم الإسعاف لإعلان وفاته.

وقد شرعت الجهات المختصة في إسرائيل بتقصي أسباب تحطم المروحية.

 


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