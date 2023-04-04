أول تعقيب من حماس على عملية الطعن في تل آبيب

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية الطعن التي جرت صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تل أبيب وأدت إلى إصابة مستوطنين بجراح.وقالت (حماس) على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع "نبارك عملية الطعن البطولية في قلب دولة الكيان الصهيوني والتي تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال والاعتداء على المعتكفين في الأقصى والاقتحام المرتقب غداً ومحاولة ذبح القرابين فيه".وأضاف القانوع "عملية الطعن اليوم قرب تل أبيب وسبقها عملية الدهس في بيت أمر قضاء الخليل قبل يومين تبرهن على فشل منظومة الاحتلال الأمنية وأن المقاومة قادرة على ضرب الاحتلال في كل مكان للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".وتابع "شعبنا الفلسطيني وضربات شبابه الثائر ستتواصل وتتصاعد للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من الاقتحام المرتقب غداً وخطر التهويد والتقسيم".وأردف القانوع "سيظل الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه في حالة خوف وفقدان للأمن وضربات وطعنات وعمليات الشباب الثائرين تلاحقهم".