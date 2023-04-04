شاهد: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب واعتقال المنفذ
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جندين في عملية طعن عند تقاطع تسريفين في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب
وبحسب (القناة 14) الإسرائيلية، فإن نجمة داود الحمراء تلقّت بلاغًا عن مصابيْن في عملية طعن عند تقاطع تسريفين في ريشون لتسيون وفرار المنفذ من المكان، لافتةً إلى أن المصابيْن جنديين وحالة أحدهم خطيرة وأخرى طفيفة.
وأشارت القناة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المنفذ بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح طفيفة.
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