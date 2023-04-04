شؤون فلسطينية

فيديو.. إصابة ستة مواطنين برصاص الاحتلال أحدهم خطيرة واعتقال عدد آخر بالضفة

فيديو.. إصابة ستة مواطنين برصاص الاحتلال أحدهم خطيرة واعتقال عدد آخر بالضفة
قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحدهم جراحه خطيرة في الصدر، خلال مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، وكفر نعمة.

وأفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الحي في مخيم الدهيشة، ببيت لحم، إحداها خطيرة في الصدر، فيما تم اعتقال ثمانية آخرين.

كما أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في بلدة كفر نعمة، بينما اعتقل اثنان آخران في بيت لقيا غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدتي كفر نعمة، وبيت لقيا، فجر اليوم الثلاثاء، وبلغ عن ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في كفر نعمة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بدر، ومحمد أبو سراج، من بيت لقيا.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنيْن من مخيم  جنين، وبلدة برقين، واقتحمت قرى وبلدات في المحافظة فجر اليوم الثلاثاء .

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مجاهد العامودي من برقين على حاجز الجلمه، والشاب محمد الخالدي من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز زعترة مساء أمس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واقتحمت تلك القوات قرية عانين غرب جنين وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف شعبان ياسين، كما اقتحمت قرى رمانة، وتعنك، والطيبة، وبلدة جبع ومدخل بلدة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

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