سرايا القدس-كتيبة جبع: تصدينا لقوات وآليات الاحتلال المقتحمة لجنين وحققنا إصابات مباشرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس - كتيبة جبع، اليوم الثلاثاء، أنها تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت جنين فجر اليوم، وأصابت عدداً من الجنود.وفق بلاغ عسكري صادر عنها، قالت سرايا القدس: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من التصدي لقوات وآليات الاحتلال المقتحمة للبلدة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة."يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من مخيم جنين، وبلدة برقين، واقتحمت قرى وبلدات في المحافظة فجر اليوم الثلاثاء.