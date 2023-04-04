دولي

تفاصيل محاكمة ترامب.. أول رئيس للولايات المتحدة يُواجه اتهاماً جنائياً اليوم

تفاصيل محاكمة ترامب.. أول رئيس للولايات المتحدة يُواجه اتهاماً جنائياً اليوم
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد بمحكمة وسط منهاتن، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وستكون محاكمة ترامب التي ستجرى الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش، الأولى لرئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا.

وأوضح مسؤول بالمحكمة، أن قاعات التقاضي الأخرى في الطوابق العليا بالمحكمة ستغلق قبل المحاكمة كجزء من الاحتياطات الأمنية.

وبدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع وتعهدت الشرطة بالاستعداد، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وترامب هو أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن، وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.

وقضية نيويورك واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.

وتحقق وزارة العدل الأميركية في كل من تصرفات ترامب في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأميركي السابق أن ترامب سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقي كلمة في "مار ألاغو" الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن. لم تلتزم ستورمي دانييلز طويلا ونشرت كتابا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه. أدلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علما بأنه أكد في عام 2019 أمام لجنة في الكونغرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض. ينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".

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