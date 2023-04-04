شؤون فلسطينية

ارتفاع درجات الحرارة.. تطورات طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

ارتفاع درجات الحرارة.. تطورات طقس فلسطين حتى يوم الجمعة
طقس فلسطين يشهد ارتفاع في درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية تطورات طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يكون طقس فلسطين غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة صافياً بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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