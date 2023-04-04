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شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية

شاهد: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية، جراء عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أن المضادات الأرضية للجيش تصدت لعدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

بدورها، قالت صحيفة الوطن السورية، إن الصواريخ الإسرائيلية كانت تستهدف جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي والدفاعات الجوية أسقطت معظمها.

 


 

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