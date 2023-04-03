شؤون فلسطينية

حماس: عدوان الاحتلال على الأقصى ممنهج وسيؤدي إلى انفجار الأوضاع

حماس: عدوان الاحتلال على الأقصى ممنهج وسيؤدي إلى انفجار الأوضاع
حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، مساء اليوم الاثنين، إن ما يجري بحق المسجد الأقصى عدوان ممنهج من قبل الاحتلال بهدف تطبيق التقسيم الزماني والمكاني في تكرار لما حدث في الحرم الإبراهيمي.

ولفت قاسم في تصريح له، إلى أن الاحتلال مصر على تصعيد حربه الدينية على المسجد الأقصى، مبيناً أن اقتحام الاحتلال للأقصى باستمرار استهتار بكل المنظومة الرسمية العربية وبالوصاية الأردنية.

وأشار إلى أن إصرار الاحتلال على اقتحام الأقصى سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، مبيناً أن شعبنا سيواصل المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا وسيظل يدافع عن هوية المسجد الأقصى حتى تحريره وطرد المستوطن الطارئ على الزمان والمكان.

وشدد على أن اقتحام المسجد الأقصى انتهاك وتجاوز للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ويعكس الانحطاط السحيق لدولة الاحتلال.

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