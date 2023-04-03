شؤون فلسطينية

الموسم المطري لم ينتهِ.. راصد جوي: تقلبات ومفارقات جوية دراماتيكية الفترة المُقبلة

الموسم المطري لم ينتهِ.. راصد جوي: تقلبات ومفارقات جوية دراماتيكية الفترة المُقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الاثنين، توقعاته لأحوال طقس فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً أن الموسم المطري لم ينتهِ بعد.

وأوضح العلامي أن طقس فلسطين سيحتوي على عدة تقلبات ومفارقات جوية دراماتيكية خلال الفترة المُقبلة، مبيناً أن ارتفاعاً اضافياً على الحرارة سيكون يوم غدٍ الثلاثاء، وطقس صيفي حار نهاراً.

وتوقع العلامي، أن تنخفض الحرارة بمقدار 7-9 درجات خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، على أن يكون الطقس خلالها ربيعيا لطيفاً.

وأكد أن أجواء خماسينية حارة ستضرب طقس فلسطين مُجدداً مطلع الأسبوع المُقبل، منوهاً إلى أن هناك توقعات بانخفاض ملموس وعودة لفرص الأمطار مُنتصف الأسبوع.

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