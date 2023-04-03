الهيئة الدولية تطلق شعارها الموحد ليوم القدس العالمي لهذا العام

وأردفت: "القدس التي تتعرّض لأخطر التهديدات من العدو المجرم ومستوطنيه الغاصبين الذين لا يتوانون عن محاولة تدنيس المسجد الأقصى؛ في قلب المقاومة والشعب الفلسطيني، وهي قِبلة المقاومين ومحور هذه المعركة، بأبعادها الثقافية والحضارية والعسكرية".



رام الله - دنيا الوطنأطلقت الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي، الشعار الموحد ليوم القدس العالمي لهذا العام 2023م 1444هـ، بعنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".وأكدت الهيئة الدولية أن اختيار هذا العنوان لشعار اليوم القدس العالمي جاء تقديراً لبسالة أبطال الضفة وما قدّموه خلال الأشهر الماضية، من تضحيات ومقاومة شكّلت حدثاً استثنائياً في مسار المعركة المتواصلة مع الاحتلال لأجل تحرير القدس الشريف.وقالت إن ذلك يأتي استبشاراً بما يعدون بتقديمه من عمليات بطولية تجعلنا من تحرير القدس أقرب، وتفرض حول القدس درعاً حصينةً تحفظ هويتها ومستقبلها.وأشارت إلى أن الدرع في الحرب يعبر عن الاستعداد للمواجهة والجهوزية لصد العدوان.وأشادت ببطولة أهل الضفة، مضيفة: "ها هي الضفة الغربية تطلق انتفاضتها من جديد، وها هم شبابها المقاوم يرسمون معادلةً جديدة تبشّر بقرب النصر والتحرير، وتقلب حسابات الاحتلال وتفضح جيشه الذي ينكسر في شوارع مخيمات الضفة ومدنها على يدِ مقاوميها وكتائبها المسلحة، كما انهزم من قبل على حدود غزة".