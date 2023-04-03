العالول يرثي مرافقه شهيد اشتباك نابلس محمد أبو بكر

رام الله - دنيا الوطنشارك نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول في جنازة الشهيد محمد أبو بكر الذي استشهد ْ في مدينة نابلس اليوم الاثنين.وكان الشهيد أبو بكر (وهو أحد مرافقي العالول) استشهد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي توغلت في نابلس.وقال العالول معزيا الشهيد "الابن والمناضل محمد أبو بكر يودعنا اليوم ممتشقا إرادته واصراره على حق شعبه بالحرية والاستقلال، ويلتحق بركب الشهداء الأكرم منا جميعا، ذهب ليحرس أحلامهم وظلال اللوز والياسمين."وأضاف "محمد الابن والاخ، بلغ تحياتنا للشهداء، وأخبرهم أن شعبنا على الرغم من اجتراح الالم لا زال قادرا على الفعل والمقاومة".وتابع العالول "يودعنا محمد برفقة أخيه محمد سعيد بجمال ونقاء المناضلين، وتقدم المبادرين، واصرار الطلائعيين، لكما الرحمة والفخر واكاليل الغار، وعهد علينا أن نبقى لدمائكم حافظون، وعلى ما تقدمتم الصفوف من اجله حارسون".