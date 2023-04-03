فتح: دماء أبناء شعبنا وحركتنا ليست رخيصة أمام جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مفوضية التعبئة والتنظيم، اليوم الإثنين، إلى جماهير شعبنا، الشابين محمد أبو بكر ومحمد الحلاق اللذين استشهدا صباح اليوم برصاص الاحتلال في نابلس.وحملت الحركة حكومة القتل الفاشية تبعات هذه الجريمة البشعة التي تضع الأمور أمام مواجهة مفتوحة لن يتوانى فيها شعبنا وحركتنا عن صد العدوان ومواجهة مسلسل البطش المتواصل بحق شعبنا.وأكدت أن دماء أبناء شعبنا وحركتنا ليست رخيصة أمام جرائم العدوان والإعدام المتواصل التي لا يمكن التغاضي والسكوت عنها، وعلى المحتل أن يدفع ثمن جرائمه.وأضافت الحركة: "كما أن على مؤسسات القانون الدولي أخذ دورها في ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها، وتوفير الحماية لشعبنا".وتوجهت بالتحية لمناضليها في الميدان وأبطال المقاومة الشعبية ولجان الحراسات، على دورهم النضالي المتواصل في مواجهة اعتداءات جيش المستعمرين والاقتحامات المتتالية لمدن وقرى ومخيمات فلسطين، وتدعوهم للحفاظ على دورهم الأصيل في حماية أبناء شعبنا من هذه الاعتداءات.كما توجهت الحركة بخالص مشاعر الفخر والعزاء لذوي الشهداء وتشاطرهم المصاب وتعاهدهم أن تظل الوفية لدماء أبنائهم من صفوة مناضلين الحركة حتى دحر الاحتلال وتحقيق ما استشهدوا من أجله.