القسام ينشر فيديو لإطلاق صواريخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال







رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الاثنين، مشاهد لإطلاقها صواريخ أرض-جو تجاه طيران الاحتلال بعد استهدافه طائرة مسيرة تابعة للكتائب كانت في مهمة تدريبية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتراض قطعة جوية مجهولة في سماء غزة قائلاً: "اعترضت طائرة مقاتلة قبل قليل قطعة جوية مجهولة في سماء قطاع غزة، حيث كانت القطعة تحت المراقبة الجوية حتى اعتراضها".بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة المسّيرة لم تعبر داخل الحدود، وتم اعتراضها داخل قطاع غزة ولم تشكل أي خطر.