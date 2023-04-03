الاحتلال يوضح تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، تفاصيل حول حادثة إسقاط طائرة مسيرة "بدون طيار"، بعد تسللها شمال فلسطين المحتلة.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له: "أن تحقيقاته التي يجريها في حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار الليلة الماضية بعد تسللها من سوريا، تظهر أنها إيرانية الصنع.وقال متحدث عسكري، إنه تم جمع حطام الطائرة التي أسقطت شمال طبريا، ولا زال التحقيق مستمرًا بشأنها، مؤكدا أن الطائرة أسقطت بوسائل الكترونية وليست عسكرية.وسبق أن قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن: "طائرات مروحية وحربية أسقطت طائرة بدون طيار حاولت اجتياز الحدود من سوريا وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة".وأضاف:"تم استنفار مروحيات وطائرات مقاتلة قبل قليل لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة اخترقت الأجواء من جهة سوريا، وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر، ولم يتم تفعيل أي إنذار".