دولي

الاحتلال يوضح تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

الاحتلال يوضح تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، تفاصيل حول حادثة إسقاط طائرة مسيرة "بدون طيار"، بعد تسللها شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له: "أن تحقيقاته التي يجريها في حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار الليلة الماضية بعد تسللها من سوريا، تظهر أنها إيرانية الصنع.

وقال متحدث عسكري، إنه تم جمع حطام الطائرة التي أسقطت شمال طبريا، ولا زال التحقيق مستمرًا بشأنها، مؤكدا أن الطائرة أسقطت بوسائل الكترونية وليست عسكرية.

وسبق أن قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن: "طائرات مروحية وحربية أسقطت طائرة بدون طيار حاولت اجتياز الحدود من سوريا وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة".

وأضاف:"تم استنفار مروحيات وطائرات مقاتلة قبل قليل لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة اخترقت الأجواء من جهة سوريا، وتم إسقاطها في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر، ولم يتم تفعيل أي إنذار".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يوضح تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

الاحتلال يوضح تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود الشمالية

نتنياهو يُصدر قرارًا جديدًا يتعلق بمصير وزير جيش الاحتلال

نتنياهو يُصدر قرارًا جديدًا يتعلق بمصير وزير جيش الاحتلال

رسمياً.. فنلندا تنضم غداً إلى حلف الناتو

رسمياً.. فنلندا تنضم غداً إلى حلف الناتو

إعلام إسرائيلي ينشر تقديرات بشأن مصدر المسيّرة التي اعترضت أمس

إعلام إسرائيلي ينشر تقديرات بشأن مصدر المسيّرة التي اعترضت أمس

حاخام إسرائيلي يحذر اليهود من اقتحام الأقصى عشية عيد الفصح

حاخام إسرائيلي يحذر اليهود من اقتحام الأقصى عشية عيد الفصح

مصرع 19 شخصًا في انزلاق تربة في الكونغو الديموقراطية

مصرع 19 شخصًا في انزلاق تربة في الكونغو الديموقراطية

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن توقع عقدًا سريًا مع شركة تجسس إسرائيلية

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن توقع عقدًا سريًا مع شركة تجسس إسرائيلية

زلزال عنيف يضرب غرب بابوازيا-غينيا الجديدة

زلزال عنيف يضرب غرب بابوازيا-غينيا الجديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين الحلاق والجنيدي في نابلس

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين الحلاق والجنيدي في نابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يطلق مبادرة سياسية لترتيب الوضع الداخلي

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يطلق مبادرة سياسية لترتيب الوضع الداخلي

غزة: المباحث العامة تضبط مبلغاً مالياً مزوراً عبر معبر رفح

غزة: المباحث العامة تضبط مبلغاً مالياً مزوراً عبر معبر رفح

العسكرية العليا بغزة تصدر أحكامًا نهائية بحق ستة متخابرين مع الاحتلال

العسكرية العليا بغزة تصدر أحكامًا نهائية بحق ستة متخابرين مع الاحتلال

فيديو.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة لتنفيذ عملية إطلاق نار قرب جنين

فيديو.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة لتنفيذ عملية إطلاق نار قرب جنين

العفو الدولية: يجب فتح تحقيق مستقل بجريمة قتل العصيبي في الأقصى

العفو الدولية: يجب فتح تحقيق مستقل بجريمة قتل العصيبي في الأقصى

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 111 طفلاً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد سفراء الحرية إلى 111 طفلاً

منوعات

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

شاهد: البلوغر التركي كوسكال بابا يؤدي مناسك العمرة

بالصور: شاكيرا تغادر برشلونة وتوجه رسالة قاسية إلى بيكيه

بالصور: شاكيرا تغادر برشلونة وتوجه رسالة قاسية إلى بيكيه

من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل بظهور جديد مختلف

من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل بظهور جديد مختلف

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير &quot;ضرب نار&quot;

بالفيديو: تزاحم الجمهور حول العوضي وياسمين عبد العزيز يعيق تصوير "ضرب نار"

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

بالفيديو: غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خلافها مع أحمد زاهر

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

صورة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير وهذا سعر فستانها

رامز جلال يجبر خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيديها

رامز جلال يجبر خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيديها

بالفيديو: ميس حمدان تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بطفولتها

بالفيديو: ميس حمدان تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بطفولتها

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار برفقه شام الذهبي ابنة أصالة

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار برفقه شام الذهبي ابنة أصالة

فيديو: شيماء سيف في تصريح جريء: هذه أكبر خطيئة ارتكبتها بحق نفسي

فيديو: شيماء سيف في تصريح جريء: هذه أكبر خطيئة ارتكبتها بحق نفسي

عربي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

بعد لقائه بن سلمان.. السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين مصر السعودية

المعارضة في تونس تطالب بالكشف عن أسباب غياب الرئيس سعيد

المعارضة في تونس تطالب بالكشف عن أسباب غياب الرئيس سعيد

العراق: نتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مع تركيا قريبًا

العراق: نتجه لتنفيذ مشاريع استراتيجية مع تركيا قريبًا