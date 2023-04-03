التربية تعلن نتائج المشاريع الفائزة بمعرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتائج المشاريع الفائزة بمعرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا في دورته الثالثة عشرة وذلك للعام 2022.جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها الوزارة في مقرها، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام المصادر والتقنيات بسام نعيم، ومنسق المعرض محمد وريدات.وفي هذا السياق، نقل الخضور للطلبة تحيات وزير التربية مروان عورتاني، وحرصه الدائم على الاحتفاء بهذه المشاريع وتوظيفها في المنظومة التربوية وفق أسس واضحة، مباركاً لجميع الطلبة والمدارس الفائزة.وفي كلمته، أشار نعيم إلى أن هذا المعرض بات حدثاً سنوياً يجسد المنهجية العلمية والفكر العلمي المستند إلى الابتكار، مثمناً جهود كافة القائمين على المعرض من الوزارة والمديريات والشركاء.ومن ثم قام وريدات بعرض النتائج، مشيراً إلى المراحل التي مر بها المعرض من حيث اختيار المشاريع وتحكيمها وإعلانها.يشار إلى أن عدد المشاريع في التصفية النهائية بلغ 90 مشروعاً من شطري الوطن، إذ إن المشاريع التي احتلت المراكز السبع الأولى ستشارك في التنافس على مستوى العالم ضمن مسابقة ISEF في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.